ميلان يمدد عقد مدربه بيولي عامين إضافيين

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء تمديد عقد المدير الفني ستيفانو بيولي لمدة عامين، وذلك بعد فوز الفريق على ساسولو بهدفين مقابل هدف.

وكانت الشهور الماضية قد شهدت تكهنات حول تولي رالف رانغيك الإدارة الفنية لميلان، إذ أعلن مدير اعماله قبل مباراة ساسولو نهاية المفاوضات مع ميلان، وقال: أتفق ميلان ورالف رانغيك على أن الوقت الحالي ليس هو اللحظة المناسبة ولا فيه الزخم المناسب للتعاون، ولهذا السبب وبالنظر إلى التطور الجيد والنتائج تحت قيادة المدير الفني بيولي، فقد قررنا سويا أن رالف رانغيك لن يتولى منصبا لدى ميلان.

وكان بيولي تعرض لانتقادات لكن الفريق المتراجع عدل من أدائه بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا ولم يسجل أي خسارة في جميع المباريات التي لعبها بعد استئناف البطولة، إذ حقق ميلان سبعة انتصارات مقابل تعادلين دون تلقي أي هزيمة، وهو الآن في طريقه ليتأهل للدوري الأوروبي.