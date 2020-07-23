ساني: انتقلت إلى بايرن ميونخ للفوز بدوري الأبطال

أكد ليروي ساني المنضم حديثا إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه انضم للفريق البافاري للفوز بأكبر بطولة أوروبية "دوري الأبطال"، وذلك خلال تقديمه رسميا كلاعب للفريق يوم الخميس.

وأضاف ساني (24 عاما): إذا كنت أريد الانتقال فيجب أن يتم ذلك إلى ناد يمكنه الفوز بدوري الأبطال، وبايرن يمكنه فعل ذلك بنسبة 100 بالمئة، كما قال الدولي الألماني أنه أراد عامل جذب جديد.

ولن يكون بمقدور ساني أن يشارك مع بايرن في منافسات دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020 التي ستستأنف في أغسطس المقبل، حيث أنه غير مقيد في قائمة الفريق في البطولة القارية.

وتابع ساني أن الفريق الحالي لبايرن ميونخ على أعلى مستوى، في الوقت الذي يدير فيه المدير الفني للفريق هانزي فليك الأمور بشكل جيد منذ تعيينه كمدر في نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح ساني، الذي كلف بايرن ميونخ أقل من 50 مليون يورو (58 مليون دولار) قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه كان لديه خيار الحصول على أحد القميصين رقم 10 أو رقم 7، مضيفا: اخترت القيمص رقم 10 لأنني أريد أن أقود الفريق.