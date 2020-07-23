فياريال يتعاقد مع إيمري

قال نادي فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إنه عين مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري مدربا جديدا له، بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام خلفا لمواطنه الإسباني خابي كاييخا.



وكان أرسنال اللندني استغنى عن خدمات إيمري في الثاني الماضي بعد 18 من التعاقد بين الطرفين.



وسبق لإيمري تدريب فريقي فالنسيا وإشبيلية في إسبانيا وقاد إشبيلية للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي في أعوام 2014 و2015 و2016.



وقال فياريال في بيان: توصل نادي فياريال لاتفاق مع أوناي إيمري يتولى بمقتضاه المدرب القادم من إقليم الباسك تدريب الفريق خلال المواسم الثلاثة المقبلة.



وسبق لإيمري أيضا تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي لموسمين واستغنى أرسنال عنه بعد فوز الفريق أربع مرات فقط في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الموسم الحالي.



ورغم عدم نجاحه في إنجلترا حقق إيمري إنجازات في إسبانيا ونجح في قيادة أكثر من فريق إلى دوري الأبطال واحتل المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات مع بلنسية إلى جانب إنجازه في الدوري الأوروبي مع إشبيلية.



وعمل كاييخا مدربا لفياريال لمدة 15 شهرا قبل الاستغناء عنه في ديسمبر 2018 ثم عودته لتولي المهمة بعد ستة أسابيع فقط. وفي الموسم الحالي قاد الفريق للحصول على المركز الخامس والتأهل للدوري الأوروبي.