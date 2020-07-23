كلوب: سأعمل على تحسين مستوى ليفربول

يقول الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم، إن فريقه سيسعى لتحسين مستوى أدائه بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وأخيرا تسلم لاعبو ليفربول درع الدوري الممتاز يوم الأربعاء خلال مراسم تتويج صامتة دون جمهور بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد بعد فوزهم 5-3 على تشيلسي في آخر مباراة لهم في ملعبهم هذا الموسم.

وتوج فريق كلوب أيضا بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في العام الماضي لكن المدرب الألماني يقول إن المنافسين سيعملون على تقليص الفجوة بينهم وبين ليفربول بعد هذه الانجازات.

وعن ذلك قال كلوب للصحافيين: نحن أبطال انجلترا وأوروبا والعالم. وأنا أعرف ما معنى ذلك لكنه الواقع. بصراحة هذا شيء هائل، لن نتوقف. لدينا تنافس داخلي وكل لاعب بوسعه تحسين مستواه، قبل خمسة أعوام طلبت من الجمهور أن يثق بنا وطلبت من المتشككين التحول إلى واثقين وهكذا تحققت الإنجازات.

وسيكون بوسع ليفربول رفع حصيلته من النقاط خلال الموسم الحالي إلى 99 نقطة بالفوز على ملعب نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة من الموسم الأحد المقبل.