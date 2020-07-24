حارس ليستر يدافع عن دي خيا

قال كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الانتقادات الموجهة إلى نظيره ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد كانت تتبنى رواية خطيرة.

وتعالت المطالب باستبعاد دي خيا بعدما تسببت أخطاؤه في خروج فريقه من الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة أمام تشيلسي الأسبوع الحالي والاعتماد على دين هندرسون المعار إلى شيفيلد يونايتد والذي يقدم موسما مميزا.

وقبل المواجهة الحاسمة لليستر ضد يونايتد يوم الأحد قال شمايكل إن تغطية وسائل الإعلام لأداء دي خيا مع يونايتد تمنح المشاهدين الانطباع أن الحارس الإسباني دائم الأخطاء.

وأضاف: في بعض الأحيان هذه رواية خطيرة لأن فجأة يزيد زخمها وبالنسبة للاعب مع ديفيد أشعر بما يمر به لأنه كان مذهلا لعدة سنوات وكل حارس مرمى يمر بفترات يتراجع فيها مستواه، هناك الكثير من الضغط أيضا فيما يتعلق بأن هناك حارسا إنجليزيا هندرسون يبرز نجمه وسواء أعجبكم أم لا ففي هذا البلد عندما يكون هناك حارس إنجليزي فهذا يعني الكثير ويسعى الجميع لتشجيعه.

وتابع: أتمنى أن يتم السماح لحارس مثل هندرسون الذي يقدم موسما مذهلا بالتطور حقا. أتمنى. أن يحظى بموسم آخر أو ربما اثنين في شيفيلد يونايتد واللعب بأسلوبه وعندها سيكون جاهزا.

وأضاف: لكن في الوقت الحالي ما زال دي خيا حارسا مميزا. إنه مركز منعزل وهذه هي الهوامش التي تظهر خلالها. ببساطة لا يمكنك ارتكاب أي خطأ لأنك ستُعاقب.