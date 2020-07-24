سولشاير: مانشستر يونايتد يستهدف المركز الثالث

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة، إن فريقه واجه موسما صعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه لا يزال يأمل في اقتناص المركز الثالث في البطولة بالفوز الأحد المقبل على مضيفه ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من الموسم ليثبت أنه يملك مقومات التحسن والنجاح.

وعايش سولشاير أسوأ بداية للفريق في بداية موسم بالدوري الممتاز طوال 30 عاما ووجهت إليه أسئلة عن مدى أهليته لقيادة عملية إعادة البناء في النادي قبل أن ينتفض الفريق الشاب في النصف الثاني من الموسم.

وبعد خوضه آخر 13 مباراة في الدوري دون هزيمة فإن يونايتد سيكون بوسعه تحقيق أفضل مركز منذ موسم 2017-2018 عندما قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للحصول على المركز الثاني.

وقال سولشاير للصحافيين: دعونا ننتهي من هذه المباراة والحصول على المركز الثالث لنواصل التقدم والمضي قدما بالفريق. واجهنا بعض الأوقات الصعبة في الموسم الحالي وبعض الانتكاسات لكن الفريق أثبت قدرته على عدم الاستسلام والتقدم.

وأكد سولشاير الذي خسر فريقه للمرة الأخيرة في مواجهة بيرنلي في يناير الماضي أن إضافة صانع اللعب برونو فرنانديز للتشكيلة كانت من بين عوامل النجاح.

وقال المدرب النرويجي عن ذلك : العديد من العوامل والكثير من الأسباب. الثقة فإذا نظرتم للمباراة أمام بيرنلي فإنه كان من المفترض لنا الفوز بها. هذه هي كرة القدم وهذا هو الدوري الانجليزي الممتاز.

وأضاف سولشاير: الإيمان والثقة وتغير الأجواء وإضافة برونو كل ذلك كان له تأثير هائل. معظم لاعبينا في كامل اللياقة وعلى أهبة الاستعداد. اللاعبون عملوا بكل جد ومستوى اللياقة والروح المعنوية

أفضل كثيرا من الموسم الماضي، وأنا سعيد بما وصلت إليه الأمور.

وأشار سولشاير إلى أن التركيز الوحيد لفريقه سيكون منصبا على الحصول على النقاط الثلاث من مواجهة ليستر سيتي صاحب المركز الخامس قائلا: منحنا أنفسنا فرصة كبيرة في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل. وعلينا تقديم أداء على أعلى مستوى والحصول على نتيجة، نريد السيطرة على المباراة. فقدان التركيز لمرة واحدة ربما يضر بنا. هذه هي المهمة التي تنتظر هذا الفريق.