أرسنال يستبعد موستافي من مباراة نهائي الكأس

كشف نادي أرسنال أن المدافع شكودران موستافي سيغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي في أول أغسطس المقبل، بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.



وتعرض اللاعب الألماني (28 عاماً) للإصابة في الدقائق الأخيرة خلال فوز أرسنال 2-0 في الدور قبل النهائي على مانشستر سيتي في استاد ويمبلي الأسبوع الماضي، وأوضح النادي: سيغيب عن المباريات المتبقية بالموسم وستتأكد التفاصيل الخاصة ببرنامج التعافي خلال الأيام المقبلة.



وتعرض موستافي لكثير من الانتقادات بسبب عدم ثبات مستواه مع الفريق اللندني منذ انضمامه من فالنسيا في 2016 لكنه استمتع بصحوة تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا وبدأ 12 مباراة في التشكيلة الأساسية من آخر 15 مباراة بالدوري الممتاز.



وغاب موستافي عن فوز أرسنال 2-1 على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 بسبب المرض.