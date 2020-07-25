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إسبانيا تواجه البرتغال في مباراة ودية

المصدر: مدريد - د ب أ
رونالدو لحظة تسجيله هدف بلاده في مرمى إسبانيا خلال مباراة كأس العالم 2018
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يخوض المنتخب الإسباني لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره البرتغالي في السابع من أكتوبر المقبل استعدادا لمنافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبي، بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" يوم السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الخامس من يونيو الماضي، استعدادا ليورو 2020 لكن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسببت في تأجيل المباراة ونقل البطولة القارية للعام المقبل.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي إذ يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الألماني في الثالث من سبتمبر المقبل، بينما يلعب المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول بجوار فرنسا والسويد وكرواتيا.

كلمات دالّة

#البرتغال, #فرنسا, #رونالدو, #إسبانيا

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