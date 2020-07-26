مورينيو: "صحوة" توتنهام جاءت متأخرة

كشف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أنه سعيد بمستوى فريقه منذ استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه اعترف بأن سعيه نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي جاء متأخرا للغاية.



وفاز توتنهام بخمس من مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، ليتقدم إلى المركز السابع في الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة ومركز واحد خلف وولفرهامبتون واندرارز وخمس نقاط وراء تشيلسي الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



ويستطيع النادي اللندني حسم تأهله إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل إذا فاز على كريستال بالاس يوم الأحد وفشل وولفرهامبتون في التغلب على تشيلسي.



وأبلغ مورينيو موقع النادي على الإنترنت: إذا ركزت فقط على بالاس، يجب أن أقول إنها مباراة نهائية ستمنحنا مكانا في أوروبا. لذلك فهي مباراة كبيرة ونهائي كبير وعلينا توجيه تركيزنا إليها، وإذا نظرت للصورة الكبيرة، سأقولها ولدي شعور بأن ينبغي أن تكون هناك عدة مباريات أخرى متبقية، لأن الفريق في حالة جيدة في هذه اللحظة ولا توجد إصابات، في الظروف العادية نستطيع بدون مشاكل دخول المربع الذهبي وعلى الأرجح لم نكن لنحتاج أكثر من عدة مباريات أخرى لنفعل ذلك.



وكان توتنهام في المركز 14 عندما تولى مورينيو المسؤولية خلفا لماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر تشرين الثاني وتطور مستوى الفريق اللندني كثيرا تحت قيادة المدرب البرتغالي رغم إصابة لاعبين مهمين ومن بينهم القائد هاري كين وديلي آلي.



وقال مورينيو: عندما نكون جاهزين جميعا، يمكننا أن نصبح فريقا قويا للغاية. حين نمتلك بعض المبادئ الأساسية في اللعب، يمكننا امتلاك قاعدة تنافسية قوية جدا ونتطلع الآن إلى الموسم المقبل.