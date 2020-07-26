"كورونا" يحرم فوينلابرادا الإسباني من ملحق الصعود

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، أن المباراة الأخيرة لفوينلابرادا المنافس في الدرجة الثانية التي تأجلت بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا "كوفيد-19" ألغيت رسميا ما يحرم النادي من التأهل إلى ملحق الترقي.

وأكد فوينلابرادا، الذي كان من المقرر أن يخوض مباراته الأخيرة في موسم دوري الدرجة الثانية أمام ديبورتيفو لاكورونيا يوم الاثنين الماضي، ظهور 12 حالة أخرى إيجابية لفيروس كورونا يوم السبت ليصبح إجمالي الإصابات في النادي 28 حالة.

وبعد الجولة الأخيرة من المباريات التي أقيمت، الاثنين الماضي، أصبح فوينلابرادا في حاجة للتعادل ليعود إلى المركز السادس وينتزع بطاقة التأهل لملحق الترقي، لكن رابطة الدوري أكدت احتلال إليتشي للمركز السادس، نظرا لعدم وجود موعد بديل متاح لإقامة المباراة فإنه لم يكن لديها سوى خيار إلغاء المباراة وهو القرار الذي تقبله فوينلابرادا.