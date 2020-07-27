آرثر يتمرد على برشلونة.. والنادي يهدد بالشكوى

رفض البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة يوم الاثنين العودة إلى تدريبات فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما هدده النادي برفع قضية عليه إذا لم يكن متواجداً في تدريب يوم الثلاثاء.

ووافق برشلونة الشهر الماضي على بيع عقد آرثر (23 عاماً) إلى يوفنتوس مقابل الحصول على البوسني ميراليم بيانيتش، في صفقة أثارت الكثير من الجدل، واتهم المرشح الرئاسي فيكتور فونت إدارة جوسيب ماريا بارتوميو بالتخلي عن لاعب واعد لمعالجة المشاكل التي تسبب بها مجلس إدارته من خلال إنفاق أموالاً طائلة على صفقات لم تقدم الإضافة.

ووفقاً لإذاعة "راك1" التي تبث من كاتالونيا فإن آرثر أبلغ إدارة النادي بأنه لا يريد العودة ومشاركة الفريق في مباريات دوري أبطال أوروبا، كونه لن يحصل على دقائق لعب كافية، بسبب انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي نهاية الموسم.

وبحسب الإذاعة فإن آرثر المتواجد حالياً في بلاده أبلغ مقربين منه بأنه يقبل أية عقوبات ستفرضها عليه إدارة برشلونة مقابل التركيز على مهمته القادمة مع يوفنتوس المتوج يوم الأحد بلقب بطل الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

وأشارت الإذاعة إلى آرثر يبحث حالياً عن طريقة لفسخ تعاقده الحالي مع برشلونة، بينما تمسكت إدارة برشلونة بتهديدها، إذ أنها تنوي رفع قضية على لاعب الوسط البرازيلي إن لم يتواجد في تدريبات الفريق الجماعية يوم الثلاثاء.

وانتقل آثر ميلو إلى برشلونة صيف 2018 قادماً من غريميو البرازيلي، وسراعان ما حصل على إشادات كبيرة نظير مستوياته التي قدمها في وسط ملعب الفريق، وقادته إلى تمثيل منتخب البرازيل بشكل أساسي، عندما حصل مع "سيليساو" على لقب بطل كوبا أميركا العام الماضي.