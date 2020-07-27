استثناء بعثة ريال مدريد من الخضوع للحجر في إنجلترا

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن بعثة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لن تخضع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند قدومها إلى إنجلترا في السابع من أغسطس المقبل لخوض مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت محطة "سكاي سبورتس" البريطانية الرياضية، أن بعثة النادي الملكي الإسباني سيتم استثناؤها من الحجر الإلزامي الذي تفرضه بريطانيا على القادمين من إسبانيا.

وجاء هذا الإجراء الذي تفرضه بريطانيا منذ أمس الأحد ردا على ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في بر إسبانيا.

وقالت القناة: نجوم الرياضة، ومسؤولو الفعاليات والمدربون والأطباء والفنيون وممثلو وسائل الإعلام الوافدون، سيتم استثناؤهم من الالتزام بالحجر، ولفتت إلى أن الحكومة تسعى بهذه الطريقة إلى إتاحة إقامة الأحداث الرياضية الدولية كما هو مخطط لها بالرغم من وضع كورونا الحالي.

كان سيتي فاز في مباراة الذهاب في مدريد في السادس والعشرين من فبراير الماضي، بهدفين مقابل هدف، وتأجلت مباراة العودة في ظل توقف النشاط الرياضي لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، وستقام المباراة في مانشستر بدون جمهور.