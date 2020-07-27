الإيفواري زاها يقترب من مغادرة كريستال بالاس

كشف روي هودسون، المدير الفني لنادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، أن الإيفواري ويلفريد زاها جناح الفريق "قد يكون في طريقه للرحيل" عن النادي.



وكان زاها (27 عاماً) الذي سجل أربعة أهداف فقط طوال الموسم، وهو أسوأ رقم تهديفي له منذ موسم 2015-2016، قد ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الصيف الماضي.



وقال هودسون، مساء الأحد: من الواضح أنه متأثر بذلك لأن أداءه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان سيئا للغاية مقارنة بما يمكنه فعله، إنها معضلة بالنسبة للنادي وبالنسبة له إذا أراد أن يغادر، في حال شعر بأنه لا يريد أن يكون معنا، سيكون ذلك محزنا.



وكان زاها غادر كريستال بالاس للانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2013، لكنه عاد في العام التالي ليلعب دورا أساسيا في الإبقاء على الفريق ضمن أندية الدوري الممتاز.



ويأمل هودسون في أن تكون هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين اللاعب والنادي، وتابع: النادي متمسك بويلفريد، لكن لا يمكن إجباره على البقاء، هذا موقف لا يستطيع حله إلا الإدارة واللاعب.