بارتوميو بثقة: ميسي سيعتزل في برشلونة

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أنه واثق تماماً من أن القائد ليونيل ميسي سيوقع عقدا جديدا مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووصف ميسي، الذي ينتهي تعاقده في 2021، فريقه بأنه "ضعيف" و"متذبذب" بعد أن خسر لقب الدوري لصالح ريال مدريد، وسط أخبار تتحدث عن رغبته باختتام مسيرته الرياضية بعيداً عن ملعب "كامب نو"، لكن بارتوميو أبلغ صحيفة "موندو ديبورتيفو": قال ميسي عدة مرات إنه يرغب في الاعتزال هنا ولا تساورني أي شكوك في أنه سيوقع عقدا جديدا.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الشهر الماضي أن ميسي، الذي أمضى مسيرته كاملة مع برشلونة، يرغب بالرحيل إثر الخلافات بينه وبين مجلس الإدارة، وعدم رضاه عن المشروع الرياضي للنادي.