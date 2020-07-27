بونوتشي: التأقلم مع تعليمات ساري.. "أمر صعب"

أقر ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بأنه لم يكن من السهل التأقلم على خطط المدرب ماوريسيو ساري بعد فوز فريقه بلقبه التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وقال بونوتشي الذي كان موجودا في تشكيلة يوفنتوس في ثمانية مواسم من التسعة الأخيرة: هذا الموسم كان الأكثر جمالا واللقب الأصعب على الإطلاق، واجهنا صعوبات في ترجمة تعليمات المدرب في بعض الأحيان، بدأنا رحلة جديدة والكثير من التشاؤم يحيط بنا لكننا واصلنا بذل كل ما في وسعنا رغم بعض العثرات.

وأضاف بونوتشي: أن هناك العديد من التعديلات كانت مطلوبة بعد التوقف غير المتوقع لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، خاصة في ظل اللعب أمام مدرجات خالية بعد استئناف الدوري الإيطالي الشهر الماضي، لقد كان عاما معقدا للجميع. كان من الصعب استئناف المسابقة بدون جماهير وكان من الصعب اللعب مرة أخرى بعد كل هذه الأشهر بدون لعب. إنه اللقب الأجمل لأننا أردنا تحقيقه وواجهنا صعوبات عديدة من أجله.

وتولى ساري، المعروف بأساليبه الخططية المعقدة، المسؤولية في بداية الموسم الحالي بعد رحيل ماسيمليانو أليغري الذي قاد يوفنتوس للألقاب الخمسة السابقة.