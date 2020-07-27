سولشاير: الانتقادات المبكرة جعلتني أقوى

كشف النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن الانتقادات التي واجهها في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جعلته أكثر إصرارا على النجاح.

وكانت بداية يونايتد للموسم الحالي هي الأسوأ للنادي في 30 عاما لكن فريق سولشاير أنهى المسابقة بقوة واحتل المركز الثالث بفوزه 2-0 خارج ملعبه على ليستر سيتي.

وأبلغ سولشاير، الذي لم يتعرض فريقه لأي هزيمة في آخر 14 مباراة بالدوري، الصحفيين: لا أعتقد أن كثيرين توقعوا ذلك، كانت التوقعات تشير لاحتلالنا المركز السادس أو السابع. إذا تعرضت لانتقادات فهذا يجعلني أقوى. لدينا جميعا وجهات نظر مختلفة في الإدارة وأنا أفعلها بطريقتي.

وقال غاري نيفيل مدافع يونايتد السابق إن الفوز على ليستر الذي منح الفريق المركز الثالث أوضح وجود تطور لكن النادي ما زال بحاجة للإنفاق بطريقة رشيدة في سوق الانتقالات. وأبلغ مدرب فالنسيا السابق قناة "سكاي سبورتس": يونايتد بحاجة لمزيد من اللاعبين في تشكيلته. آخر مرة كان فيها الفريق في المربع الذهبي كانت تحت قيادة جوزيه مورينيو وأنفق النادي 170 مليون جنيه إسترليني في هذا الصيف ولم يستثمر أمواله بطريقة رشيدة.