كلوب عن رحيل لوفرين: أسطورة أخرى تغادر ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن ديان لوفرين مدافع الفريق سيصبح أسطورة إلى الأبد في ناديه، وذلك بعد أن وقع المدافع الكرواتي عقداً للانضمام إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، يوم الاثنين.

وكان المدافع الكرواتي انضم إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في عام 2014، ثم غادر النادي فائزا بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، ومشاركا في 185 مباراة مع الفريق.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: أسطورة أخرى في ليفربول تغادر النادي، لأنه بالفعل كان جزءا مهما من الفريق منذ أول يوم لي هنا في النادي.

وأضاف: لقد شارك في مباريات كبيرة، وسجل واحدا من أهم الأهدلف في تاريخنا في المباراة التي حققنا فيها الفوز أمام بوروسيا دورتموند 4-3، إنها لحظة رائعة حقا.

ولم يحصل لوفرين على فرص عديدة منذ انضمام المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك للفريق، وظهور جو غوميز، لكنه لعب دورا في تتويج الفريق بالبطولتين الأكبر (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

وتابع: كان لديه العديد من المباريات الجيدة، حينما يكون في أفضل حالاته، كان كثيرا ما يتواجد في الفريق، أنه لاعب وشخص عظيم.

وأضاف كلوب: إنه رياضي نموذجي، لديه كل شيء تحتاجه والآن سيذهب إلى روسيا، لكن يمكنه العودة، سيكون دائما شخصا مرحبا به لأنه رائع حقا.