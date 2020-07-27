لامبارد: تشيلسي مطالب بالارتقاء إلى مستوى سيتي وليفربول

نصح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي فريقه بأن لا يتحمس بصورة أكبر من اللازم بعد إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا أراد سد الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول في الموسم المقبل.



وحجز تشيلسي مكانه في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بهدفين دون رد على وولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد في مباراته الأخيرة في الدوري هذا الموسم.



وأبلغ لامبارد "سكاي سبورتس": أفترض أننا في تشيلسي لا يجب أن نتحمس بشكل أكبر من اللازم إزاء إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكن عندما توليت المسؤولية لا أعتقد أن كثيرين توقعوا وجودنا في هذا المكان.



وتابع: نعرف أين نحن، يمكننا التطور والآن نحن في المربع الذهبي فهل بوسعنا التطلع للتحسن من أجل سد هذه الفجوة؟ هناك سبب لوجود هذه الفجوة لأن مانشستر سيتي وليفربول رفعا المنافسة لمستويات مختلفة.



ويلتقي تشيلسي مع أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أول أغسطس قبل مواجهة بايرن ميونخ في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال في الثامن من أغسطس.