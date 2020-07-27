مدرب أستون فيلا لا يضمن استمرار القائد غريليش

أقر دين سميث، مدرب أستون فيلا، بأنه لا يضمن بقاء القائد، جاك غريليش، في الموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل غريليش الهدف الأول خلال التعادل 1-1 مع وست هام يونايتد يوم الأحد، وهي النتيجة التي ضمنت بقاء فيلا بدوري الأضواء بجانب خسارة واتفورد من أرسنال، وارتبط جاك بالانتقال لأندية كبرى في إنجلترا، وقال سميث إنه ليس لديه فكرة عن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.



وأضاف: بالتأكيد أتمنى أن يستمر في فيلا وتتبقى ثلاثة أعوام في عقده كما اعتقد، قلت في مرات سابقة قبل أن يستحوذ ملاك أثرياء على النادي إن الأندية إذا أرادت شراء أفضل لاعبين لدينا يجب أن تدفع مبالغ كبيرة.



وكان فيلا في المركز قبل الأخير مع تبقي أربع جولات، لكنه حسم التأهل بجمع ثماني نقاط في هذه الفترة وشملت الفوز بهدف المصري تريزيغيه على أرسنال.



وأبلغ سميث محطة "بي.تي. سيورت": إنه إنجاز هائل للجميع ولحظة فخر لنا وبالتأكيد الشعور أفضل من التأهل للدوري الممتاز بعد أدوار فاصلة في الموسم الماضي.