أتالانتا يقلب تأخره أمام بارما إلى فوز

قلب فريق أتالانتا تأخره بهدف أمام مضيفه بارما إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم لينتزع وصافة الترتيب بشكل مؤقت.

وتقدم بارما بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 43 وتعادل روسلان مالينوفسكي لأتالانتا في الدقيقة 70 قبل أن يسجل أليخاندرو غوميز هدف الفوز لأتالانتا في الدقيقة 84.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة إنتر ميلان ونابولي التي تقام في وقت لاحق، فيما توقف رصيد بارما عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه يوم الأحد الماضي، فيما تأكد هبوط سبال وبريشيا لدوري الدرجة الثانية.