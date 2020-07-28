فالنسيا يتعاقد مع المدرب خافي غراسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع خافي غراسيافي منصب المدير الفني الجديد للفريق بعقد يمتد لعامين.

وسبق غراسيا(50 عاما) تدريب واتفورد الإنجليزي وملقة الإسباني، ولم يشغل غراسيا أي منصب منذ إقالته من تدريب واتفورد في سبتمبر الماضي .

وقاد غراسيافريقه السابق ملقة لاحتلال المركزين التاسع والثامن في موسمين بالدوري الإسباني قبل أن ينتقل لتدريب واتفورد الذي بلغ معه نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2019.

وعاش فالنسيا مسيرة عصيبة في الموسم الماضي حيث أقال مدربين اثنين وانهى الموسم بعيدا عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وقال غراسيا: يمكننا الحديث باستفاضة الآن لكني أريد أن تتحدث طريقة لعب الفريق بنفسها، بالتأكيد أريد أن يتحلى الفريق الكبير الذي نمتلكه بروح الشجاعة والمغامرة والتوازن. نحن جميعا نود الحديث عن الكرة الهجومية، لكن في الحقيقة فإن نجاح الفريق يأتي من خلال التوازن وسنحاول إيجاده من خلال اللاعبين الجيدين لدينا.