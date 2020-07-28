اختارت رابطة المدربين يوم الاثنين يورغن كلوب مدرب العام في إنجلترا بعد أن قاد ليفربول للفوز بلقب دوري الأضواء لكرة القدم لأول مرة في 30 عاما.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الممتاز قبل سبع مباريات من النهاية وأنهى الموسم متفوقا في الصدارة بفارق 18 نقطة على أقرب مطارديه.

وتفوق المدرب الألماني على مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد وغاريث اينسورث مدرب ويكومب واندرارز وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد الفائز بالجائزة العام الماضي لينال الجائزة التي تحمل اسم أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق.

وقال كلوب: السعادة لا تسعني بالفوز بجائزة السير اليكس فيرغسون الرفيعة والتي تحمل اسم شخص أقدره وأحترمه كثيرا، كل ما حققناه في ليفربول هذا العام لم يكن ليحدث دون الجهود الرائعة من الجهاز الفني المعاون.

وتابع: أعشق العمل مع الجهاز الفني المعاون واللاعبين وكل فرد في ليفربول وأشكر جميع أنصار ليفربول على الدعم والمساندة.

وأختيرت إيما هايز مدربة فريق تشيلسي النسائي أفضل مدربة في الدوري الممتاز للسيدات هذا العام بعد أن ساعدت النادي على الفوز بثنائية الدوري وكأس الرابطة.