كلوزه يبدأ مهامه كمساعد لمدرب بايرن ميونخ

بدأ ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم، يوم الثلاثاء مهام منصبه الجديد كمدرب مساعد لفريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم .



وتم تصعيد كلوزه (42 عاماً) من منصب مدرب فريق تحت 17 عاما بنادي بايرن ميونخ، ليصبح واحدا من خمسة مدربين مساعدين للمدير الفني للفريق الأول هانزي فليك، وقال ميروسلاف: هو أمر مثير للغاية، وأنا سعيد بكوني جزء من ذلك. لدينا مجموعة جيدة ويمكن لكل شخص التعلم من الآخر، وأعتقد أن تركيزي سيوجه نحو المهاجمين. ولكننا سوف نحدد ذلك مع هانزي فليك.



ويعد كلوزه المهاجم السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني، الهداف التاريخي لكأس العالم حيث سجل فيها 16 هدفا كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب الألماني، وسجل 71 هدفا خلال 137 مباراة دولية مع منتخب بلاده.