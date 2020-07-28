لالانا: "الطموح" سبب انتقالي إلى برايتون

كشف آدم لالانا أن طموح برايتون أند هوف ألبيون كان عاملا مهما في قراره بالانتقال للفريق عقب رحيله عن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم لالانا، الذي خاض 34 مباراة دولية مع إنجلترا، إلى برايتون في انتقال مجاني بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد أن قضى ست سنوات في ليفربول.

وأبلغ لالانا (32 عاماً) موقع برايتون على الإنترنت: هذه الخطوة لتجديد الأجواء وتحد اتطلع إليه، حمسني طموح النادي والبنية التحتية وهناك الكثير من المواهب الشابة. كان قرارا سهلا بالنسبة لي في النهاية، شاهدت حماس رئيس النادي وطموح المدرب منذ انضم للفريق. درست كل الجوانب ووجدت أن النادي يناسبني بشكل مثالي.

وأنهى برايتون الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 41 نقطة وهو أعلى رصيد للفريق في دوري الأضواء.