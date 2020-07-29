إقامة مباراة "الدرع الخيرية" نهاية أغسطس المقبل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن مباراة الدرع الخيرية ستقام في استاد ويمبلي يوم 29 أغسطس المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.



وسيلتقي ليفربول بطل الدوري الممتاز مع أرسنال أو تشيلسي طرفي نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الذي يقام يوم السبت، بعدما تجاوزا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على التوالي في دور نصف النهائي.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه ربما يسمح للجماهير بحضور المباراة التي تمهد لانطلاق الدوري الممتاز يوم 12 سبتمبر، علماً بأن الحضور الجماهيري للمباريات تم تعليقه منذ توقف المنافسات في منتصف مارس الماضي واستئنافها مطلع الشهر الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وفاز مانشستر سيتي بلقب بطل الدرع الخيرية الموسم الماضي عقب فوزه على ليفربول 5-4 بركلات الترجيح.