فان ديك يختار نجم ليفربول في الموسم المقبل

رجح الهولندي فيرغيل فان ديك مدافع نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، أن يكون زميله الغيني نابي كيتا لاعب الوسط نجم الفريق في الموسم المقبل.

ولعب كيتا دورا هاما بعد استئناف الموسم عقب توقف طويل بسبب قواعد الإغلاق العام المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليساهم في تتويج ليفربول باللقب الأول منذ عام 1990.

وقال فان ديك إن كيتا سيتألق إذا تمكن من التخلص من الإصابات التي عطلت مسيرته مع الفريق منذ انضمامه إليه في صيف عام 2018.

وأضاف فان ديك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، يوم الأربعاء: نابي رجل رائع وهو يعمل بجد ولاعب كرة قدم مميز.

وتابع : نحن نرى ذلك اسبوعا بعد الأخر، للأسف لم يحالفه الحظ بتعرضه لبعض الإصابات، لكننا نأمل أن يحافظ على لياقته لخوض الموسم المقبل.

وواصل: أعتقد أنه لاعب من طراز عالمي، وأنا اتحدث بصدق ، وأرى كل اللحظات التي تكون خلالها الكرة بحوزته، وتحركاته الذكية، وذكائه غير الطبيعي، أنه أمر لا يصدق وأنا سعيد جدا له.