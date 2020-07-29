لوتشيسكو يتراجع ويقرر الاستمرار مع دينامو كييف

تراجع الروماني ميرتشا لوتشيسكو في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء عن قرار استقالته من تدريب دينامو كييف الأوكراني، بعد 24 ساعة من إعلانه تركه تدريب الفريق إثر معارضة جماهيرية كبيرة لتعيينه.

وقرر لوتشيسكو مدرب رومانيا وتركيا السابق، الذي سيتم عامه 75 يوم الأربعاء، الرحيل عن دينامو عقب أربعة أيام من تعيينه مدربا للفريق، بعدما أبدت جماهير دينامو غضبها لتعيين لوتشيسكو المدرب السابق لشاختار دونيتسك المنافس التقليدي لدينامو والذي حوله إلى قوة لا يستهان بها في أوروبا، قائلاً بأنه لا يمكنه العمل في بيئة "معادية".

لكن لوتشيسكو عاد بعد 24 ساعة وأعلن لرئيس النادي إيغور سوركيس أنه سيتولى تدريب الفريق، ونشر بياناً عبر موقع ديانمو كييف الرسمي جاء فيه: عزيزي السيد الرئيس، احترم بشدة صمودك من أجل تطوير دينامو كييف، كانت مخاوفي تتعلق فقط بعدم صنع صعوبات لأسرة كرة القدم في النادي، أنا متأكد أنه بالتعاون معا سنحقق نتائج مهمة ستغير تماما الموقف تجاه تعييني والعمل المستقبلي للنادي تحت قيادتي.



وبعد توليه مسؤولية شاختار في مايو 2004 فاز لوتشيسكو بالدوري الأوكراني ثماني مرات وبالكأس المحلية خمس مرات ولقب الدوري الأوروبي في 2009 ليصبح أنجح مدرب في تاريخ النادي، كما درب إنتر ميلان الإيطالي وغلطة سراي وبيشكتاش في تركيا وزينيت سان بطرسبرغ الروسي والعديد من الأندية الأخرى.



واحتل دينامو، النادي الأكثر نجاحا وشعبية في أوكرانيا برصيد 15 لقبا للدوري منذ 1993، المركز الثاني بفارق 23 نقطة عن شاختار الذي فاز باللقب في آخر أربعة مواسم.