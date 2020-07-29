"يويفا": مباراة سيتي وريال مدريد ستقام في موعدها

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه واثق من إقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل كما كان مخططا رغم ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للاعب في الفريق الإسباني.

وأكد ريال يوم الثلاثاء أن عينة المهاجم ماريانو دياز ظهرت ايجابية مما يثير الشكوك حول مشاركته في المباراة يوم الثامن من أغسطس في استاد الاتحاد، لكن "يويفا" قال في بيان لوسائل إعلام بريطانية: نتواصل مع النادي لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية، ونثق في أن هذه الحالة لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي.

وخسر ريال 2-1 من مانشستر سيتي في لقاء الذهاب بدور ثمن النهائي في مدريد قبل توقف المسابقة في مارس الماضي.

وتصاعد عدد الإصابات بكوفيد-19 في إسبانيا مع تسجيل آلاف الحالات الجديدة في الأسبوع الماضي ليزيد العدد الإجمالي على 298 ألف حالة إصابة.