إلغاء الاحتفالات في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة إلغاء مراسم تسليم الكأس خلال المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي تجمع السبت بين فريقي أرسنال وتشيلسي على استاد ويمبلي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن هذه الخطوة تستهدف تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتم عادة تسليم الكأس للفريق الفائز فى المقصورة الملكية في ملعب ويمبلي.

وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يُستأنف النشاط الشهر الماضي بدون جمهور.

ويحمل ارسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الكأس حيث حصده 13 مرة مقابل 12 لقبا لمانشستر يونايتد وثمانية القاب لتشيلسي.