بواتينغ يطالب اللاعبين بالانحناء في دوري أبطال أوروبا

يقول جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ الألماني إنه يتعين على اللاعبين استغلال ظهورهم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إطلاق رسائل جديدة عن التمييز العرقي عن طريق الانحناء.



ولجأ رياضيون حول العالم للانحناء خلال المباريات والبطولات تعبيرا عن دعمهم لحركة حياة السود مهمة بعد وفاة الأميركي جورج فلويد خلال اعتقال الشرطة له في مايو الماضي.



وستستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد في أغسطس المقبل.



وسيخوض بايرن ميونيخ لقاء العودة في دور 16 أمام تشيلسي الإنجليزي يوم 16 أغسطس بعد فوزه 3-صفر ذهابا على النادي اللندني.



وقال بواتينغ: من المهم جدا لنا الاستمرار في هذا التحرك خلال دوري الأبطال خاصة في النهائي لأن العالم كله سيشاهد ذلك، نأمل أن تنضم إلينا بعض الرياضات التي لم تستأنف نشاطها بعد. أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية.



وأكد المدافع الألماني الذي سبق وتعرض لبعض الإهانات العنصرية أنه تحدث في هذا الأمر إلى زملائه في النادي البافاري قائلا : تحدثنا عن هذه الأمور قبل العطلة. وعرضوا تقديم الدعم بعد سماعهم بعض التفاصيل والتجارب.