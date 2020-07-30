بيرلو يعود إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أن صانع ألعابه السابق أندريا بيرلو عاد إلى النادي من خلال توليه منصب المدير الفني لفريق (تحت 23 عاما) بالنادي.

ويتولى بيرلو "41 عاما" المسؤولية خلفا للاعب خط الوسط السابق فابيو بيكيا ، الأقل شهرة من بيرلو ، والذي قاد الفريق الشاب للفوز بكأس إيطاليا لأندية الدرجة الثالثة هذا الموسم، ويقود بيرلو الفريق في دوري الدرجة الثالثة للمحترفين الموسم المقبل.

وخاض بيرلو أربعة مواسم مع يوفنتوس ثم رحل عن صفوف الفريق في 2015 حيث لعب بعدها ثلاثة مواسم في صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي قبل اعتزاله في 2017 .

وساهم بيرلو في فوز يوفنتوس بأول أربعة من الألقاب التسعة (رقم قياسي) التي أحرزها الفريق في الدوري الإيطالي خلال المواسم التسعة الأخيرة. كما فاز بيرلو مع يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر.

وكان بيرلو فاز سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان مرتين كما فاز مع ميلان بلقب واحد في الدوري الإيطالي ومثله في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي على مدار عشر سنوات قضاها مع الفريق.

وإضافة لهذا ، فاز بيرلو مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري هذا الموسم قبل أيام وذلك قبل آخر مرحلتين من المسابقة ليكون الموسم التاسع على التوالي الذي يحتكر فيه لقب البطولة.