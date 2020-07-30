ريتشارليسون يفكر في الاستمرار مع إيفرتون

قال ريتشارليسون مهاجم إيفرتون إنه ربما يستمر لموسم آخر مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه سيتحدث إلى المدرب كارلو أنشيلوتي بشأن مستقبله لو تلقى الفريق عرضا جيدا.



وارتبط اسم اللاعب البرازيلي، الذي انضم لإيفرتون قادما من واتفورد مقابل نحو 40 مليون جنيه استرليني (51.92 مليون دولار في 2018، بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية من بينها برشلونة

ومانشستر يونايتد.



وأبلغ ريتشارليسون البالغ عمره "23 عاما" صحيفة "غلوبو إيسبورتي" :تحدثنا عن الأمر وأنشيلوتي أبلغني بأنه يعول علي لموسم آخر وطلب مني الانتظار قليلا، الأمر يعتمد على وصول عرض جيد وعندها سنجلس ونتحدث وهذا جزء من كرة القدم. ما زلنا نتحدث عن هذه التفاصيل ونعمل على بعض الأمور.



وأضاف: إنه يتعاقد مع لاعبين جدد لذا سنجلس ونتحدث لكن أعتقد أنني أستطيع الانتظار لموسم آخر.



وأشار ريتشارليسون إلى أنه يريد مواصلة التطور تحت قيادة أنشيلوتي الذي تولى تدريب إيفرتون في ديسمبر الماضي.



وتابع : تطورت كثيرا في إيفرتون، بشكل كبير حتى أنني انضممت للمنتخب البرازيلي. أؤمن أن ذلك من أبرز إنجازاتي.