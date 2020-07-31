أرتيتا: أرسنال غير متأثر بخسارته أمام تشيلسي في الدوري الأوروبي

ذكر المدرب ميكل أرتيتا أن خسارة أرسنال القاسية أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي لن تكون في أذهان لاعبي فريقه الذي يستعد لمواجهة غريمه اللندني في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستاد ويمبلي.



وخسر أرسنال 4-1 أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو العام الماضي عندما كان الفريقان يدربهما أوناي إيمري وماوريتسيو ساري على الترتيب.



لكن أرتيتا، الذي تولى المسؤولية خلفا لإيمري في ديسمبر، كان واثقا أن مواجهة السبت ستأتي بنتيجة مختلفة.



وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي افتراضي يوم الجمعة: عام في كرة القدم شيء مختلف تماما. حتى بعد أسبوعين أو ثلاثة قد تشاهدون فريقا يؤدي بطريقة معينة ثم قد يصبح فريقا مختلفا ولذلك لا يمكن استخلاص الكثير من ذلك نهائي الدوري الأوروبي.



وأقر المدرب الإسباني بوجود فارق في المستوى بين الفريقين، إذ أنهى فريق المدرب فرانك لامبارد الموسم وهو متقدم بعشر نقاط على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.



لكن أرتيتا أكد أنه لن يتأثر بالحدث مع سعي فريقه لإحراز الكأس للمرة 14 في تاريخه، وقال: أقول دائما إن جدول الدوري لا يعني الكثير. يمكنكم النظر إلى بعض القرارات، حتى في المباريات التي لعبناها معا، حيث كان من الممكن أن تكون الفجوة أقل قليلا، هدفنا الوحيد وكل طاقتنا ستكون موجهة صوب الفوز بهذه الكأس، لا يهم من أين نبدأ. يلعبون بمستوى جيد جدا حقا لكننا سنسعى للفوز.



وتستمر التكهنات حول رحيل بيير إيمريك أوباميانغ عن أرسنال لكن أرتيتا يعتقد أن الفوز بالكأس قد يقنع مهاجم الجابون بالاستمرار مع النادي الواقع في شمال لندن.



وقال أرتيتا عند سؤاله عما إذا كانت مباراة السبت ستكون الأخيرة لأوباميانغ بقميص أرسنال: لا أخشى ذلك. يحتاج المرء لكثير من الأشياء على الطاولة لإقناع لاعب بهذا المستوى بأن يكون في هذا النادي، عقده ما زال مستمرا. أردنا الإبقاء عليه وتمديد العقد لكن في هذه اللحظة هو موجود معنا. الفوز بالكأس سيساعد في ذلك. إذا كنت ترتدي شارة القيادة ورفعت الكأس، فهذا يساعد أيضا.