بلاتر يدعو إلى إيقاف إنفانتينو

دعا سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، لإيقاف الرئيس الحالي للفيفا جياني إنفانتينو بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا.



وقالت السلطات السويسرية، يوم الخميس، إنها بدأت تحقيقات جنائية بحق إنفانتينو فيما يتصل بلقاءات عقدت بينه وبين المدعي العام السويسري، مايكل لاوبر، في حين ينفي رئيس الفيفا الحالي ولأوبر ارتكاب أي مخالفات.



وقال بلاتر في بيان لرويترز: بالنسبة لي الأمور واضحة وهي أنه لابد للجنة القيم التابعة للفيفا التحقيق مع السيد إنفانتينو ومن ثم فإنه لابد لها من إيقافه.



وتعرض بلاتر نفسه للإيقاف من جانب لجنة القيم التابعة للفيفا والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك بعد إجراء تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا في 2015. والتحقيقات لا تزال مستمرة ولم توجه أي تهمة إلى بلاتر الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة.