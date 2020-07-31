جماهير نيوكاسل تشعر بالإحباط بعد توقف عملية الاستحواذ

عبر عدد من ممثلي رابطة جماهير نيوكاسل عن غضبهم وحزنهم الشديد جراء توقف عملية استحواذ المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، وهو المستثمر صاحب الأغلبية، وبي سي بي كابيتال وروبين براذرز ("مجموعة المستثمرين")، وانسحابهم بشكل رسمي من الاستمرار في إجراءات الاستحواذ على شركة نيوكاسل يونايتد المحدودة ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم المحدود.

وقال غريغ توملينسون، من رابطة أنصار يونايتد نيوكاسل يونايتد في تصريحات نقلتها "بي بي سي": هناك حاجة لإجابات من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضافت زميلته في الرابطة والمحامية ميشيل جورج: لقد تركت المعجبين مدمرين، كمشجعين، نحن محطمون. يبدو الأمر مثيرًا ، لكننا عانينا لمدة 13 عامًا في ظل آشلي "المالك الحالي لنيوكاسل" بسبب قلة الاهتمام والاستثمار في النادي.

ووفقا للتقارير، فإن 97٪ من أعضاء جمعية أنصار نيوكاسل يونايتد كانوا يؤيدون الصفقة، وأضاف توملينسون: كان الجميع متحمسا للعرض والاستثمارات المحتملة في المدينة، لذا فهي تمثل فرصة ضائعة لنيوكاسل والشمال الشرقي كمنطقة، لقد تركنا مرتبكين بشأن ما حدث هنا، لقد كان ما يقرب من 17 أسبوعًا من الضجيج، لقد تم توضيح أن مشجعي كرة القدم هم الجزء الأقل أهمية في قرار يؤثر أكثر على المشجعين، لقد عوملنا بازدراء، آمل الآن أن نجد شخصًا مستعدًا لشراء النادي واجتياز الاختبارات ذات الصلة والمضي قدمًا بطريقة مناسبة، لا يوجد مستقبل لنيوكاسل يونايتد تحت المالك الحالي.

وقالت ميشيل جورج لـ "بي بي سي": إن على رابطة الدوري الإنجليزي أن تتحمل بعض اللوم على الصفقة التي سقطت، أنا أفهم أنها كانت عملية سرية ولكن من أجل الاستمرار طويلا، عليهم على الأقل أن يخبرونا عن الموقف.

وأضافت: كان الجميع يعتقدون أننا يمكن أن نكون مانشستر سيتي المقبل، على الرغم من التحذير من ما ظهر الآن، إنه لا شيء جيد يحدث مع نيوكاسل، تم عمل المشجعين مع مايك آشلي قبل حدوث ذلك والتطلع للموسم الجديد لا يمنحك قدرا كبيرا من الدافع لإنفاق 70 جنيهًا إسترلينيًا على قميص جديد، أو إلقاء نظرة على شائعات الانتقال لأن الأندية الأخرى بدأت بالفعل في شراء اللاعبين، تظل هناك أشياء نتحدث عنها لكن الجميع سيستيقظون ويشعرون بالحزن قليلاً لبضعة أيام.