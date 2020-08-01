شول يظهر مع بايرن للمرة الأولى منذ 9 أشهر

ظهر المدافع الألماني نيكلاس شول في تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم السبت، بشكل جيد وتعززت جهوده بعودته أخيرا للعب مرة أخرى، بعدما شارك في مباراة ودية يوم الجمعة.



ولعب شول (24 عاماً) للمرة الأولى منذ تعرضه لتمزق بالرباط الصليبي في منتصف أكتوبر الماضي، في آخر نصف ساعة من المباراة الودية التي فاز بها بايرن على مارسيليا 1 - صفر أمس الجمعة، في إطار استعداداته لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا.



وقال شول: سعيد بالعودة للملعب مع زملائي بالفريق، عندما تلعب أول مباراة بعد غياب تسعة أشهر ونصف، فمن الواضح أنك لن تستعيد كل مهاراتك الفنية بشكل فوري، كما أن طاقتك لا تصل لأعلى مستوياتها، ولكني أشعر أني بخير من الناحية البدنية. كنت أتدرب بشكل جيد. وقال المدرب هانسي فليك: كلنا سعداء بعودته للملعب، كما أنه تدرب بقوة للعودة من ثاني إصابة من نفس النوع في مسيرته.



وأعطت عودة شول خيارا آخر لفليك، حيث يضع بايرن ميونخ نصب عينيه الحصول على اللقب الثالث هذا الموسم بعدما توج بالفعل بلقب الدوري وكأس ألمانيا، لكن يتعين عليه في البداية أن ينهي مهمته أمام تشيلسي في إياب دور الستة عشر، بعدما فاز في مباراة الذهاب 3 - صفر، الأسبوع المقبل للوصول للبطولة المصغرة التي تقام بنظام خروج المغلوب التي تقام في لشبونة في الفترة من 12 إلى 23 أغسطس الجاري.