مدرب ويغان يترك منصبه بعد الهبوط إلى الدرجة الثالثة

‬أعلن ويغان أثليتيك يوم السبت أن المدرب بول كوك ترك منصبه مع الفريق الذي هبط لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم بعد فترة استمرت ثلاث سنوات.



وهبط ويغان للدرجة الثالثة بعد القبوع ضمن آخر ثلاثة فرق بالدرجة الثانية نتيجة عقوبة خصم 12 نقطة من رصيده في نهاية الموسم بسبب وضع النادي تحت الحراسة.



وقال كوك، الذي ارتبط بالانتقال لتدريب بريستول سيتي، في بيان نشر على النادي الرسمي: من المؤلم أن أقرر الرحيل عن ويغان، أفتخر بقيادة الفريق خلال ثلاث سنوات واجتهدت لتمثيل

النادي بأفضل طريقة وتطوير مهارات اللاعبين وبناء فريق تفتخر به المدينة.



وتولى كوك قيادة ويغان في 2017 وساعد الفريق في العودة للدرجة الثانية في موسمه الأول. وطعن النادي على عقوبة خصم 12 نقطة على أمل تجنب الهبوط.



وتابع كوك (53 عاماً): مر النادي بفترة من التحديات ونأمل بالطبع في الوصول لنتيجة إيجابية وأن يكتب الصفحة المقبلة تحت قيادة جديدة.