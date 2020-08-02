الإصابات تزيد متاعب تشيلسي قبل مواجهة بايرن

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن حالة القلق التي تسود الفريق حاليا من عدم قدرة لاعبيه كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا قائد الفريق على اللحاق بالمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأصيب اللاعبان وزميلهما الإسباني المخضرم بيدرو خلال المباراة التي خسرها تشيلسي أمام أرسنال 1 - 2 مساء السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يتحدد بعد حجم الإصابات العضلية التي تعرض لها كل من بوليسيتش وأزبيليكويتا.

ولكن لامبارد قال إن اللاعبين لن يكونا جاهزين على الأرجح لمباراة بايرن المقررة السبت المقبل، والتي يتوجب على الفريق الفوز فيها بنتيجة 4 أهداف على الأقل للتأهل إلى ربع النهائي.

ويستضيف بايرن فريق تشيلسي يوم السبت المقبل في صراع على أحد مقاعد دور الثمانية للبطولة التي تستأنف نشاطها يوم الجمعة المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان نغولو كانتي لاعب تشيلسي والعائد من الإصابة جلس على مقاعد البدلاء في مباراة نهاي كأس الاتحاد الإنجليزي كما غاب روبن لوفتس تشيك.