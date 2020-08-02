دورتموند ينوي إعداد الشاب بيلينغهام بـ"رفق"

كشف سيباستيان كيهل رئيس قسم تراخيص اللاعبين بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه يتعين على الطاقم التدريبي للفريق التعامل برفق مع فترة الإعداد الخاصة باللاعب الناشئ جودي بيلينغهام المنضم للفريق هذا الصيف.

ويحتاج الجهاز الفني للفريق إلى عدم تحميل اللاعب أعباء كبيرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد نظرا لعدم حصول اللاعب على فترة راحة كافية، وقال كيهل في تصريحات إلى قناة النادي التلفزيونية : مر بيلينغهام بعام طويل للغاية وهو ما لم يكن سهلا بالنسبة له، وسنعوضه عن هذا خلال فترة الإعداد.

ولعب بيلينغهام (17 عاماً) لفريق برمنغهام سيتي الإنجليزي حتى منتصف يوليو المنقضي قبل الانتقال رسميا لصفوف دورتموند في صفقة أشارت التقارير إلى أن قيمتها تبلغ 25 مليون يورو.