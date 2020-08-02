رئيس وزراء بافاريا: حضور الجماهير إلى المباريات "خطر"

يعتقد ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بأنه يتعين عدم السماح لجماهير كرة القدم بالعودة إلى المدرجات في بداية الموسم الكروي الجديد الشهر المقبل لأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" آخذ في الارتفاع مجددا.

وقال زودر في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية يوم الأحد : أشك في أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن مزيد من التيسير للإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا في أغسطس. رغم كوني من مشجعي كرة القدم، نعم لمباريات الأشباح "المباريات بدون جماهير" ، ولكنني أرى أن وجود 25 ألف مشجع في المدرجات أمر من الصعب للغاية تصوره.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني في 18 سبتمبر المقبل. وقدمت الرابطة تصورا يسمح للأندية بحضور عدد محدود من المشجعين في استاداتها مع تعاون وثيق بين الأندية والسلطات الصحية.

وينتظر التصديق على بعض المبادئ العامة ، مثل عدم استخدام اماكن الوقوف فى المدرجات وعدم وجود مشجعين للفريق الضيف وعدم تناول الكحوليات لفترة معينةوذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة يوم الثلاثاء، ولكن زودر أكد أن السماح بحضور الجماهير سيكون مؤشرا خاطئا لأنه سيتطلب إجراء أعداد هائلة من اختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا لأن حالات الإصابة بالفيروس آخذة في الارتفاع، ما يتطلب أقصى درجات اليقظة.

وقال: علينا أن نتوقع أن يعود كورونا إلينا بكامل قوته. إذا لم نكن حذرين ، يمكن أن يكون الوضع مثلما كان عليه الحال في مارس. وبهذا تظل مكافحة الفيروس مهمة مستمرة.