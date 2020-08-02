فيورنتينا يهزم سبال في الدقائق الأخيرة

اختتم فيورنتينا مشواره في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي بالفوز 3 - 1 على مضيفه سبال يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين للمسابقة.



وبادر ألفريد دنكان بالتسجيل لمصلحة فيورنتينا في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل ماركو داليساندرو لسبال في الدقيقة 39، وأعاد الإيفواري كريستيان كوامي التقدم لفيورنتينا من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 89، فيما تكفل التشيلي إيريك بولغار بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وارتفع رصيد فيورنتينا، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 49 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 20 نقطة في قاع الترتيب.