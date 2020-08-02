كونتي يهاجم إدارة إنتر ميلان مجدداً

اتهم أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إدارة النادي بعدم دعمه ولاعبيه في مواجهة الانتقادات واشتكى أن بعض أعضاء إدارة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم انضموا للمنتقدين.

وأبلغ كونتي الصحافيين بعد فوز فريقه 2-0 على أتلانتا يوم السبت لينهي الموسم في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس البطل: لا أعتقد أن العمل الذي قام به اللاعبون تم تقديره ولا أعتقد أن عملي تم تقديره، حصلنا جميعا على القليل جدا من الحماية من النادي. ينبغي علينا التطور والتحسن في كافة الجوانب، خاصة على أرض الملعب، ويجب على أي ناد كبير حماية لاعبيه بصورة أكبر.

وأضاف: سنناقش ذلك في نهاية الموسم، يجب أن أقابل الرئيس ستيفن تشانغ وهو في الصين حاليا، لا يعجبني انضمام الناس للانتقادات، يجب أن يكونوا موجودين في الأوقات الجيدة وأيضا في الأوقات السيئة وهنا في إنتر لم يكن الأمر كذلك.

وهذه ليست أول مرة يشتكي فيها كونتي علنا من النادي، ففي نوفمبر تشرين الثاني، انتقد كونتي التخطيط السيء قائلا إن التشكيلة صغيرة للغاية لكي تنافس في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ورد النادي بإبرام العديد من التعاقدات في فترة انتقالات يناير الماضي.

وما زال إنتر ينافس في الدوري الأوروبي، ويواجه خيتافي في دور الستة عشر الذي يقام من مباراة واحدة، وقال كونتي إنه سيتخذ قراره بعد نهاية الموسم، وأتبع: بعد الدوري الأوروبي، سنتخذ قراراتنا بشأن الموسم المقبل، سأتخذ قراري، والنادي سيتخذ قراره.