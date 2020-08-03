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كالياري يتعاقد مع المدرب دي فرانشيسكو

المصدر: روما - د ب أ
أوزيبيو بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع روما
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أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين عن تولي أوزيبيو دي فرانشيسكو منصب المدير الفني للفريق يعقد يمتد حتى يونيو من عام 2022.

وسبق لدي فرانسيسكو أن تولى تدريب أندية بيسكارا وليتشي وساسولو وروما، كما أنه وصل مع فريق العاصمة الإيطالية إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، حيث خسر الفريق أمام ليفربول الإنجليزي 6 -7 بمجموع المباراتين.

وأنهى كالياري الموسم الماضي من الدوري الإيطالي باحتلال المركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة.

كلمات دالّة

#روما, #كالياري, #دي فرانشيسكو

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