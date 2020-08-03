نجوم نيوكاسل يوقعون عريضة تطالب جونسون بالتدخل

طالب نجوم سابقون لنيوكاسل يونايتد وعشرات الآلاف من الجماهير، بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية بالتدخل والتحقيق مع رابطة الدوري الإنجليزي بعدما أعلنت المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المستثمر صاحب الأغلبية، وبي سي بي كابيتال وروبين براذرز (مجموعة المستثمرين) عن انسحابها بشكل رسمي من الاستمرار في إجراءات الاستحواذ على نادي نيوكاسل.



ودعا كل من روب لي والكولومبي فاونتينو أسبريا، نجمي نيوكاسل في التسعينات الميلادية الجماهير عبر حساباتهم في "تويتر" بالتوقيع على العريضة التي تستهدف 75 ألف توقيع لحث رئيس الوزراء البريطاني على التدخل، فيما وقع عليها أكثر 61 ألف مشجع حتى يوم الاثنين الثالث من أغسطس.

وكتب روب لي على "تويتر": وقعوا العريضة من فضلكم، أريد أن أعرف لماذا لم تتم الصفقة، فيما كتب الكولومبي أسبريا: رجاء يا جمهور نيوكاسل، وقعوا على هذه العريضة.





وجاء في العريضة التي تحمل عنوان "التغيير": نطالب الحكومة البريطانية التدخل والتحقيق مع الرابطة برئاسة ريتشارد ماسترز بسبب مماطلتها لمدة تزيد عن 4 أشهر، ما دفع المستثمرين الجدد إلى الانسحاب يوم 30 يوليو من الصفقة.

وزاد المطالبون: دائماً ما تحاط هذه الصفقات بالسرية التامة، إلا أنها في حالة نيوكاسل تم تسريب أخبارها إلى العلن، والاعتماد على أطراف لديها مشاكل شخصية مع السعودية، رغم أن هذا ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بكرة القدم الإنجليزية.



وأردفوا: مماطلة الرابطة حرمت مدينة نيوكاسل من استثمارات كانت تحتاجها بشدة، ولهذا نطلب من الحكومة التدخل والتحقيق مع الرابطة بعد كل ما حدث.

ووفقا للتقارير، فإن 97% من أعضاء جمعية أنصار نيوكاسل يونايتد كانوا يؤيدون الصفقة، وأن جماهير نيوكاسل كانت تترقب الإعلان الرسمي عن الاستحواذ، من أجل انتشال النادي الذي يعاني في مؤخرة ترتيب الدوري، وإعادته إلى المنافسة ومنصة البطولات.