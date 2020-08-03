"كورونا" يحرم فولفسبورغ من لاعبه في مباراة شاختار

تعرض كيفن مبابو لاعب نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليغيب عن فريقه في مواجهة شاختار دونتيسك الأوكراني في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء.

وقال أوليفير غلاسنر المدير الفني للفريق أن المدافع مبابو ربما يعود من الحجر الصحي في حال جاءت عينته سلبية في اختبارات يومي الأحد والاثنين، لكنه سيبقى في منزله لأنه لم يتدرب مع الفريق.

وخسر فولفسبورغ 1 - 2 على ملعبه أمام شاختار في مباراة الذهاب التي أقيمت في مارس الماضي، لكن الفريق يأمل في قلب الطاولة في العاصمة الأوكرانية كييف والتأهل للبطولة النهائية المصغرة التي تستضيفها أربع مدن في غرب ألمانيا ابتداء من العاشر من أغسطس الجاري.