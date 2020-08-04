الإسباني بيدرو يخضع إلى عملية جراحية في الكتف

كشف الجناح الإسباني بيدرو رودريغيز، لاعب تشيلسي، يوم الثلاثاء، أنه خضع لجراحة لعلاج إصابة في كتفه تعرض لها خلال الخسارة أمام أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت الماضي.



وشارك بيدرو (33 عاماً) بدلا من المهاجم كريستيان بوليسيتش في المباراة التي خسرها تشيلسي 2-1 بعدما أحرز اللاعب الأميركي هدفا في الشوط الأول قبل استبداله إثر تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.



وكتب بيدرو عبر تطبيق "إنستغرام": الجراحة سارت على ما يرام، سأعود قريبا. كان من المؤسف عدم الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. شكرا على مساندتكم.



وذكرت تقارير إعلامية أن بيدرو، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية هذا الشهر، وافق على الانتقال إلى روما الإيطالي في صفقة انتقال مجاني.

وبدأ بيدرو مشواره مع برشلونة الإسباني في 2008، وحقق معه 5 ألقاب للدوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، كما فاز بكأس العالم وكأس أوروبا مع منتخب بلاده.