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رابطة الدوري الإيطالي تكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

المصدر: روما - رويترز
لقاء سابق بين يوفنتوس وميلان
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في بيان، اليوم الاثنين، أن الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى سينطلق في 19 سبتمبر بعد أسبوع واحد من الموعد المخطط سابقا.

وأوضحت الرابطة في بيان أن القرار: يؤكد الخيار الذي عبرت عنه الأندية بالإجماع في اجتماع مخصص لهذا الشأن.

وانتهى موسم 2019-2020 يوم الأحد الماضي وتوقف لمدة ثلاثة أشهر بين مارس ويونيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستكون عطلة عيد الميلاد أقصر من المعتاد، وستلعب مباريات يومي الثالث والسادس من يناير.

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#الدوري الإيطالي, #يوفنتوس, #رابطة

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