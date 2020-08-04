كاسياس يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010 يوم الثلاثاء اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 39 عاما.



وأنهى قائد ريال مدريد السابق فترة خمس سنوات قضاها مع بورتو البرتغالي بعد انتهاء عقده في يوليو الماضي، إذ عانى من أزمة قلبية خلال حصة تدريبية العام الماضي ولم يشارك في أية مباراة رسمية منذ أبريل 2019.



وقال كاسياس عبر حسابه على "تويتر": الشيء المهم هو الطريق الذي تسير فيه والأشخاص الذين يرافقونك، وليس إلى أن يأخذك الطريق لأن ذلك يأتي بالعمل والجهد وحده، أعتقد أنه يمكنني القول دون تردد إن الطريق الذي سلكته هو الطريق الذي حلمت به.. شكرا.



وتولى كاسياس منصبا في الجهاز الفني في بورتو بداية الموسم الماضي وكان ضمن تشكيلة الفريق الأول رغم عدم دخوله قائمة أية مباراة.