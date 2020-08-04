مالك ليفربول يشعر بالفخر بعد الفوز بلقب الدوري

بعد حوالي عشر سنوات من استحواذ مجموعة "فينواي سبورتس" على ليفربول، قال المالك جون هنري إنه لا يمكن أن يشعر بفخر أكبر من ذلك بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة في 30 عاما.



وتوج ليفربول بلقب الدوري في يونيو قبل سبع جولات من النهاية بعدما توقف الموسم لحوالي ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما توج تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكن هنري قال إن الحصول على لقب الدوري للمرة 19 يعد بمثابة تتويج للجهود.



وقال هنري لموقع النادي: لقد مر وقت طويل، أريد فقط أن أقول للمشجعين إنكم انتظرتم طويلا من أجل ذلك، هذا يجعلنا نشعر بأنها بمثابة الهدية المستمرة في العطاء، ففي كل يوم أستيقظ فيه، أفكر مباشرة أننا فزنا أخيرا باللقب في إنجلترا.



واستحوذت مجموعة فينواي سبورتس بقيادة هنري على ليفربول في أكتوبر 2010، وأشاد المالك بدور المدرب كلوب في النجاح، وقال رجل الأعمال الأميركي البالغ عمره 70 عاما : يمكنني الحديث طويلا عن دور يورغن وحماسه الذي يؤثر علينا جميعا بشكل إيجابي كل يوم.



وأضاف: لكن أعتقد أن الشيء المهم أنه يملك الإصرار كل يوم للقيام بالشيء الصحيح، سواء فيما يتعلق بما يحدث في الملعب، أو فيما يتعلق بنظام التغذية في النادي وهذا ينعكس علينا.