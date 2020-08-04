نابولي يعلن إصابة قائده قبل مواجهة برشلونة

‬أكد نابولي يوم الاثنين أن المهاجم لورينتسو إنسيني تعرض لإصابة بالأوتار خلال الفوز 3-1 على لاتسيو في آخر مباراة له بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم السبت.



وغادر القائد إنسيني، الذي سجل هدفا من ركلة جزاء بالدقيقة 54، الملعب وهو يعرج ويبكي في الدقائق الأخيرة من اللقاء يوم السبت الماضي في استاد سان باولو.



ولم يوضح نابولي، الذي تعادل على أرضه 1-1 مع برشلونة في ذهاب دور 16 في فبراير شباط الماضي قبل توقف البطولة بسبب جائحة كوفيد-19، إن كان اللاعب البالغ من العمر "29 عاما" سيغيب عن لقاء الإياب.



وقال نابولي: خضع لورينتسو إنسيني لفحوص أكدت أنه أصيب في وتر بعضلات الفخذ الأيسر بجانب كدمات بالعظام، ستتم مراقبة حالة إنسيني عن كثب في الأيام المقبلة.



وسجل اللاعب الإيطالي 12 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.



وأنهى نابولي الموسم في المركز السابع بالدوري لكنه تأهل للدوري الأوروبي عقب فوزه بكأس إيطاليا.